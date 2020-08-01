Вакцинацию от коронавируса в России сделают бесплатной

Вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет бесплатной, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна — она будет плановой», — цитирует Мурашко РИА Новости.

Ранее стало известно, что массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в России планируется начать в октябре. Первыми прививки получат медики и учителя, после чего начнется вакцинация других групп риска.

Клинические испытания первой российской вакцины от коронавирусной инфекции завершились, сейчас готовится пакет документов для регистрации препарата. При этом для развертывания массового производства может потребоваться два-три месяца.