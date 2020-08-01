ОАЭ запустили первую арабскую атомную станцию

Объединенные Арабские Эмираты успешно запустили АЭС «Барака» в Абу-Даби. Это первая атомная электростанция в арабских странах.
«Сегодня публично объявляем об успехе ОАЭ в запуске первого мирного атомного реактора в арабском мире», — написал премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид аль-Мактум в Twitter.
Политик отметил, что атомные станции и исследование космоса со стороны ОАЭ — это «сообщение миру, что арабы способны возобновить свой путь в науке и конкурировать с остальными великими нациями».
.. . .. pic.twitter.com/e8VHz4o6BY— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 1, 2020
Отмечается, что специалистам удалось загрузить ядерное топливо, провести комплексные испытания и успешно завершить операцию по запуску. В перспективе ОАЭ рассчитывает запустить четыре АЭС и закрыть четверть потребности государства в электроэнергии.