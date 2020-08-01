Вырос коэффициент распространения коронавируса в России

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу повысился на 0,02, до 0,97, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

При этом в Москве показатель продолжил снижение и опустился до 1,01. В среднем по России коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, не превышает единицу с 14 июля.

В семи из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших этот показатель держится ниже 1. Это Красноярский край (0,82), Нижегородская (0,87) и Свердловская (0,89) области, Ханты-Мансийский автономный округ (0,9), Иркутская (0,91) и Челябинская (0,93) области, Санкт-Петербург (0,93).

Выше единицы коэффициент на сегодня в Москве, Подмосковье (1,04) и Ростовской области (1,03). Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных инфекционных коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса.

Однако для перехода к более широкой отмене ограничительных мер требуется снижение коэффициента до 0,8, а полностью снимать ограничения рекомендуется только при значении 0,5 и менее.