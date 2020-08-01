Россия увеличит число разрешенных для полетов стран

Россия с 15 августа разрешит полеты в Швейцарию, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Соответствующее решение принято на заседании штаба под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Планируется возобновить авиасообщение по маршруту Москва—Женева—Москва. «Оперативный штаб продолжает мониторинг ситуации и работу над расширением списка стран, с которыми может быть возобновлено авиационное сообщение», — отмечается в сообщении.

На первом этапе рейсы будут осуществляться раз в неделю. Россия с 1 августа открыла авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Вылететь за границу можно только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

В Турцию пока можно отправиться только в Стамбул и Анкару, с 10 августа можно улететь в Анталью, Бодрум и Даламан. При этом число российских городов, из которых будут разрешены полеты в страны из «белого списка», могут расширить с 11 августа.