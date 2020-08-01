Яблоки резко подорожали в России

Яблоки в России резко подорожали в июне 2020 года, их стоимость в рознице подскочила на 30%, свидетельствуют данные Росстата.

Стоимость килограмма яблок в июне 2020 года составила 136 рублей, в то время как годом ранее она была 105 рубля. Оптовые цены выросли за год в среднем на 20%, при этом они не включают затраты торговых сетей на хранение и реализацию товара.

Причинами подорожания стали неурожай в России и рост закупочных цен за рубежом из-за падения рубля. Российские фермеры из-за заморозков в марте потеряли почти 80% урожая. Аналогичные потери понесли производители в Молдавии.

После сборов урожая зимних сортов в России в августе-сентябре цены на яблоки немного снизятся из-за увеличения предложения на рынке, предполагают специалисты. Сейчас килограмм яблок в крупных российских торговых сетях стоит наравне с мясом — по 180-240 рублей.