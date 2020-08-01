Ношение масок в российских вузах станет обязательным

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщает пресс-служба Минобразования.

Отмечается, что позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции. Обеспечить масками студентов и преподавателей обяжут университеты.

Если у студентов выявят антитела, они смогут посещать занятия без масок. Для этого нужно будет предоставить справку. Кроме этого, при чтении лекций преподаватели также могут снять маску для обеспечения учебного процесса.

Все учебные корпуса вузов с 1 сентября должны быть обеспечены системой термометрии для того, чтобы снизить риски заражения инфекцией. В случае ухудшение эпидемической ситуации вузы имеют право сдвинуть начало учебного года на два месяца.

Студенты из стран, с которыми налажено авиасообщение, по приезде в Россию должны будут соблюдать двухнедельный карантин и сдать тест на наличие вируса после прибытия — только после этого они могут быть допущены к занятиям.