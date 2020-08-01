Премьеру фильма «Цой» перенесли на неделю

Фильм «Цой» режиссера Алексея Учителя должен был выйти в прокат 27 августа, но его релиз сдвинули на осень, сообщает Sony Pictures Russia. Теперь «Цой» выйдет в прокат 3 сентября.

Сюжет фильма посвящен автокатастрофе на трассе Скола-Талси, когда «Москвич» Виктора Цоя врезался в автобус Павла Шелеста. Тогда мужчина не знал, что в ДТП с его участием погиб кумир миллионов. Павел ничего не знал о Цое, не слушал его песен. Не знал он и того, что после этого рокового столкновения его жизнь больше никогда не будет прежней.

Снявший фильм Алексей Учитель был лично знаком с Цоем. «Очень дорожу связанными с ним воспоминаниям, ценю его человеческие качества и восхищаюсь мощью его таланта, который и много лет спустя проникает в умы и сердца людей самых разных поколений», — говорил Учитель.

Причины переноса фильма не указываются. Ранее Учитель в интервьюрассуждал о том, как возвращать кино на большие экраны после пандемии. Многие кинотеатры остаются закрытыми, а дистрибьюторы боятся выпускать крупные релизы из-за возможной низкой окупаемости.