Отчуждение территории России приравняли к экстремизму

Президент Владимир Путин подписал закон, который приравнивает к экстремизму нарушение территориальной целостности России, в том числе частичное отчуждение ее территории.

Запрет на отчуждение земель распространяется не только на сами территории и проживающее на них население, но и на федеральные власти. Изменения внесут в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, а также в КоАП.

В качестве наказания предлагается предусмотреть лишение свободы на срок от шести до десяти лет. При этом призывы против территориальной целостности будут наказываться штрафами вплоть до 300 тысяч рублей.

Если они прозвучали впервые, то лицо привлекут к административной ответственности: штраф для граждан составит от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 100 тысяч, для юридических — от 200 до 300 тысяч.

За повторными нарушениями последуют штрафы до 400 тысяч или лишение свободы на срок до четырех лет. Повышенные размеры административных штрафов также предусмотрены для случаев, когда публичные призывы прозвучали в СМИ или в интернете.