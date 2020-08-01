НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Требования к букмекерам ужесточили в России

Источник:
Sibnet.ru
116 0
Фото: © пресс-служба Минкомсвязи России

Ужесточающий требования к букмекерам закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон исключает маскировку под них игровых автоматов и возможность ставок на итоги выборов и референдумов, а также запрещает совмещение деятельности букмекерских контор и тотализаторов.

Он также устанавливает закрытый перечень мероприятий, на которые можно делать ставки в букмекерской конторе. К ним отнесены официальные спортивные соревнования, а также спортивные соревнования, организованные профессиональными спортивными лигами.

Такие соревнования включены в национальный единый календарный план по соответствующему виду спорта, их результаты отражаются на официальных сайтах организаторов соревнований в интернете. В тотализаторе можно будет делать только ставки на лошадей на ипподромах.

Из документа исключены нормы, допускавшие возможность принятия ставок на зрелищно-развлекательные мероприятия, транслируемые в прямом эфире телеканалами, итоги голосования, результаты выборов и референдумов.

Закон должен вступить в силу через 60 дней после его официального опубликования, а организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах обязаны в течение одного года после этого привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.

Еще по теме
Отчуждение территории России приравняли к экстремизму
Новое ОСАГО и бесплатный гектар: что изменится в законах с августа
Россия запустила «регуляторную гильотину»
Путин разрешил трехдневное голосование
смотреть все
Экономика #Законы
КАРТИНА ДНЯ
•
Отчуждение территории России приравняли к экстремизму
•
Требования к букмекерам ужесточили в России
•
Ношение масок в российских вузах станет обязательным
•
Новый налог придумали для россиян
Подробности
•
Новое ОСАГО и бесплатный гектар: что изменится в законах с августа
•
Без следа: как ищут пропавший над тайгой Ан-2
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
•
Кости и омуль: зачем Стивен Сигал приезжал в Бурятию
Как это работает
•
Вино и лук: как приготовить шашлык из говядины
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ученые определили год, когда исчезнут белые медведи
Сибирь 01.08.2020 10:07
Переполненная отдыхающими турбаза в Алтайском крае сгорела
Сибирь 31.07.2020 23:43
Странная смерть семьи на турбазе потрясла Алтай
Сибирь 31.07.2020 21:17
Усиленные полицейские патрули с собаками удивили новосибирцев
Сибирь 31.07.2020 20:33
Самое популярное
Новосибирцы смогут выбрать очное или онлайн обучение в школе
8024
Россия испытает оружие Судного дня
4746
«Аватар 2»: чего ждать от Джеймса Кэмерона?
4625
Китай свернул закупки российского газа
4137
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Отчуждение территории России приравняли к экстремизму
•
Требования к букмекерам ужесточили в России
•
Ношение масок в российских вузах станет обязательным
•
Новый налог придумали для россиян
Как это работает
•
Вино и лук: как приготовить шашлык из говядины
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Китай свернул закупки российского газа
32
Ножи и топоры нашли у митингующих в Хабаровске
23
Россия испытает оружие Судного дня
23
Подозрительные накопления россиян отдадут пенсионерам
21
Навальный раскрыл свои доходы
21