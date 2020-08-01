Требования к букмекерам ужесточили в России

Ужесточающий требования к букмекерам закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон исключает маскировку под них игровых автоматов и возможность ставок на итоги выборов и референдумов, а также запрещает совмещение деятельности букмекерских контор и тотализаторов.

Он также устанавливает закрытый перечень мероприятий, на которые можно делать ставки в букмекерской конторе. К ним отнесены официальные спортивные соревнования, а также спортивные соревнования, организованные профессиональными спортивными лигами.

Такие соревнования включены в национальный единый календарный план по соответствующему виду спорта, их результаты отражаются на официальных сайтах организаторов соревнований в интернете. В тотализаторе можно будет делать только ставки на лошадей на ипподромах.

Из документа исключены нормы, допускавшие возможность принятия ставок на зрелищно-развлекательные мероприятия, транслируемые в прямом эфире телеканалами, итоги голосования, результаты выборов и референдумов.

Закон должен вступить в силу через 60 дней после его официального опубликования, а организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах обязаны в течение одного года после этого привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.