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Фигуристка Алена Косторная покинула группу Этери Тутберидзе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Aude Mugnier / CC BY-SA 4.0

Чемпионка Европы и победительница Финала Гран-при Алена Косторная покинула группу заслуженного тренера Этери Тутберидзе, об этом наставница написала в Instagram.

«От Алены мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались. Будем ли мы что-то менять в своей системе подготовки? Нет. Мы все делаем правильно», — уточнила наставница.

Тутберидзе добавила, что Косторная перешла в группу Евгения Плющенко. Косторная тренировалась у Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне фигуристка выиграла два этапа и финал Гран-при, а также чемпионат Европы.

Косторная при этом отказалась комментировать свой уход из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. «Я не хочу давать комментарии. В принципе», — подчеркнула журналистам спортсменка.

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Обсуждение (0)
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Топ комментариев

pepelmetal

Это и есть убийство, умышленное убийство, сажать по полной!

staff850

В Хабаровск лучше съезди Вова!!!

a-n-atol

ну тогда минималку поднимайте господа, чтож вы над работающими издеваетесь то

jeryakob

разумно. и две статьи выделить: 1) я главный ,пока захочу. 2) чтоб, я ни сделал , мне ничего не...

Uynachalnica

Да ему и там встречу с фанфарами организуют, причем ни одного митингующего он и не увидит.