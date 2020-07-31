Фигуристка Алена Косторная покинула группу Этери Тутберидзе

Чемпионка Европы и победительница Финала Гран-при Алена Косторная покинула группу заслуженного тренера Этери Тутберидзе, об этом наставница написала в Instagram.
«От Алены мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались. Будем ли мы что-то менять в своей системе подготовки? Нет. Мы все делаем правильно», — уточнила наставница.
Тутберидзе добавила, что Косторная перешла в группу Евгения Плющенко. Косторная тренировалась у Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне фигуристка выиграла два этапа и финал Гран-при, а также чемпионат Европы.
Косторная при этом отказалась комментировать свой уход из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. «Я не хочу давать комментарии. В принципе», — подчеркнула журналистам спортсменка.
pepelmetalЭто и есть убийство, умышленное убийство, сажать по полной!
staff850В Хабаровск лучше съезди Вова!!!
a-n-atolну тогда минималку поднимайте господа, чтож вы над работающими издеваетесь то
jeryakobразумно. и две статьи выделить: 1) я главный ,пока захочу. 2) чтоб, я ни сделал , мне ничего не...
UynachalnicaДа ему и там встречу с фанфарами организуют, причем ни одного митингующего он и не увидит.