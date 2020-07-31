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Усиленные полицейские патрули с собаками удивили новосибирцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители Заельцовского района в Новосибирске удивились многочисленным полицейским патрулям с собаками в скверах и на улицах. В пресс-службе МВД объяснили Sibnet.ru, зачем стражи правопорядка вышли на улицы.

«В Заельцовском районе на Нарымской, во дворах между Переездной и Плановой, на Тимирязева и в Тимирязевском сквере ходят усиленные патрули полиции. С собаками и бойцами в камуфляже. Сильно бросается в глаза. Возможно, что проверяют территории у детских садов и места скопления молодежи», – сообщил Sibnet.ru один из читателей.

Фото: © Sibnet.ru

В пресс-службе ведомства объяснили, что добропорядочным гражданам не стоит переживать из-за усиленных правителей, а вот правонарушителям не повезло – в городе проходит профилактический рейд «Район».

Подобный рейд прошел в четверг, 22 июля, в Кировском районе. За несколько часов полицейские раскрыли четыре преступления, выявили 75 административных правонарушений, а еще задержали двух человек, находящихся в розыске.

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