Путин разрешил трехдневное голосование

Президент России Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

По решению Центризбиркома голосование на думских или местных выборах может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. При этом такое решение не подлежит пересмотру.

Также по решению ЦИК голосование может проводиться вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования — на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах.

В случае принятия решения о проведении многодневной процедуры, голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование не проводятся. При этом критики закона считают, что голосование открывает дополнительные возможности для манипуляций.