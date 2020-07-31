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Путин разрешил трехдневное голосование

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

По решению Центризбиркома голосование на думских или местных выборах может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. При этом такое решение не подлежит пересмотру.

Также по решению ЦИК голосование может проводиться вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования — на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах.

В случае принятия решения о проведении многодневной процедуры, голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование не проводятся. При этом критики закона считают, что голосование открывает дополнительные возможности для манипуляций.

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Топ комментариев

pepelmetal

Это и есть убийство, умышленное убийство, сажать по полной!

a-n-atol

ну тогда минималку поднимайте господа, чтож вы над работающими издеваетесь то

staff850

В Хабаровск лучше съезди Вова!!!

jeryakob

разумно. и две статьи выделить: 1) я главный ,пока захочу. 2) чтоб, я ни сделал , мне ничего не...

Uynachalnica

Ты в детях еще ходишь, или более не развиваешься?