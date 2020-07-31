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Новый минивэн Kia Carnival доедет до России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Kia

Kia презентовала четвертое поколение минивэна Carnival. Эта модель появится и на российском рынке, но пока неизвестны комплектация и цена.

Carnival относится к классу GUV (Grand Utility Vehicle — большой утилитарный автомобиль). «Передняя часть Kia Carnival выглядит более фундаментально. Классическая форма решетки радиатора Kia "улыбка тигра" (tiger nose) объединена с высокотехнологичными фарами. Дизайнеры назвали такой стиль "симфоническая архитектура"», — говорилось в пресс-релизе компании

В длину авто достигает 5155 миллиметров, в ширину — 1995 миллиметров, высота равна 1740 миллиметрам, то есть он на 40 миллиметров длиннее и на 10 миллиметров шире модели предыдущего поколения. Колесная база увеличилась на 30 миллиметров и составляет 3090 миллиметров. В салоне могут разместиться семь, девять или одиннадцать человек.

В Южной Корее модель предложат с 3,5-литровым «атмосферником», который выдаёт 294 лошадиных сил и 355 Нм крутящего момента. В качестве альтернативы доступен 202-сильный турбодизель объемом 2,2 литра. Они оба работают в тандеме с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач, привод только передний.

Местные дилеры уже открыли прием заказов на модель: цены начинаются от 31,6 миллиона вон (1,9 миллиона рублей по нынешнему курсу). В каких конфигурациях и с какими моторами Kia Carnival доберется до российского рынка, пока не сообщается.

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