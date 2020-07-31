Mazda с детьми в салоне врезалась в большегруз в Приангарье

Автомобиль Mazda Atenza, где находилось пять человек, въехал в большегруз Volvo на трассе в Иркутской области. Есть погибшие, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Авария произошла около 16.00 по местному времени (11.00 мск) на автодороге Р-255 «Сибирь». На место ДТП выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Фото: © пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda, следуя со стороны Усолья, выехал на полосу встречного движения и столкновение с движущимся навстречу грузовиком Volvo.

После столкновения большегрузное транспортное средство опрокинулось. В салоне легкового автомобиля находились пять человек, двое из них дети. На месте аварии от полученных ранений скончались 32-летний водитель и женщина-пассажир.

В детскую больницу доставили двух детей: 13-и и двух лет. Старший мальчик с полученными травмами остался в медучреждении, второй ребенок не пострадал. Также в городскую больницу поступила женщина 1967 года рождения.