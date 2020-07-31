Спрос на подержанные электромобили вырос в два раза

Интерес к подержанным электромобилям во втором квартале вырос на 132% по сравнению с прошлым годом, а предложение за этот же период увеличилось в два раза, такие данные приводит «Авито.Авто».

«Хотя о большом количестве продаж электромобилей речь по-прежнему не идет, заметен рост интереса россиян к этому типу транспорта. Это неудивительно, учитывая, что использование автомобиля с электрическим двигателем дешевле, чем с ДВС — в том числе и за счет более низкой стоимости техобслуживания», — отмечается в пресс-релизе компании.

Рост интереса россиян к электромобилям может объясняться отменой таможенных пошлин на ввоз электромобилей на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее распоряжение совета Евразийской экономической комиссии вступило в силу 4 мая 2020 года.

Подстегнуть реальные продажи способно развитие инфраструктуры. Когда в крупных городах страны появится достаточно зарядных станций, можно ожидать роста продаж

Самый популярный электрокар с пробегом — Nissan Leaf. Востребованность этой модели объясняется ее доступностью — средняя цена автомобиля составляет 638,5 тысячи рублей. Также пользуются спросом Tesla Model S, 3 и X, хотя они стоят от 4 до 7 миллионов рублей. Пятерку по востребованности замыкает электрический микровэн Mitsubishi Minicab.

Средняя цена электромобиля по итогам квартала составила около 1 миллиона рублей, это на 3,9% меньше, чем год назад.