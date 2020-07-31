Китай запустил конкурента ГЛОНАСС и GPS

Китайская глобальная навигационная система Beidou-3 (BDS) окончательно запущена в эксплуатацию, объявил председатель КНР Си Цзиньпин. Система позиционируется как конкурент российской ГЛОНАСС и американской GPS.

Церемония запуска системы Beidou-3 состоялась в пятницу утром в Доме народных собраний в Пекине, сообщает агентство «Синьхуа».

Реализация проекта спутниковой навигации Beidou началась в Китае в 2000 году. В рамках первой фазы Beidou-1 была развернута группировка спутников для навигации на территории Китая. В рамках Beidou-2 к 2012 году была создана система спутниковой геолокации по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Beidou-3 охватывает всю поверхность Земли. Общее число спутников всех трех фаз проекта Beidou составляет 55 космических аппаратов.

По неофициальным данным, на развертывание спутниковой группировки Beidou-3 и соответствующих наземных систем китайские власти потратили около 10 миллиардов долларов. Beidou сможет конкурировать с российской ГЛОНАСС, американской GPS и европейской Galileo.