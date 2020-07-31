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Новая серия iPhone выйдет позже обычного

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Продажи новых моделей iPhone начнутся в этом году на несколько недель позже, чем обычно, сообщил финансовый директор Apple Лука Маэстри.

«В прошлом году мы начали продавать новые iPhone в конце сентября, но в этом году мы ожидаем, что поставки возможно будет начать несколькими неделями позже», — цитирует Маэстри The Verge.

Обычно компания представляет новую линейку смартфонов в середине сентября, а их продажи начинаются до конца месяца.

По информации портала Business Insider, Apple планирует выпустить в этом году четыре варианта смартфона двенадцатого поколения, которые будут поддерживать технологию 5G и иметь OLED-экраны. Вероятно, они будут называться iPhone 12, iPhone 12 Plus, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

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