НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Ученые определили год исчезновения белых медведей

Источник:
Sibnet.ru
396 0
Фото: © Sibnet.ru

Дети, рожденные 10 лет назад, могут дожить до момента, когда на Земле полностью исчезнут белые медведи. Эти животные скоро окажутся на грани выживания в России, а в районе Гудзонова залива вымрут, сообщила группа ученых в одном из последних выпусков журнала Nature Climate Change.

Исследователи спрогнозировали два сценария — позитивный и негативный. Первый предполагает, темпы глобального потепления сократятся. А второй — что объем выброса парниковых газов в атмосферу останется прежним. В этом случае, белые медведи активный процесс вымирания белых медведей начнется в 2020 году, а к 2100 году полярные косолапые почти полностью исчезнут.

Но в обоих случаях популяциях будет сокращаться с 2040 года и в некоторых районах белых медведей не останется. Сейчас в мире живет примерно 26 тысяч белых медведей. Ареал их обитания простирается от норвежского архипелага Шпицберген, Гудзонова залива и Островов Королевы Елизаветы до Чукотского моря между Сибирью и Аляской, пишет ИноСМИ со ссылкой на публикацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУченые СФУ изучат оленей и медведей в Арктике

Зима для белого медведя — это сезон охоты. Он накапливает в теле жир, который дает ему энергию в теплое время года, когда он находится на суше и ест меньше. Если арктические зимы будут становиться теплее и короче, медведи не смогут охотиться, а, как следствие, им станет сложнее пережить летний период.

При неблагоприятном варианте развития событий белые медведи практически полностью вымрут к концу века. Более благоприятный дает им чуть больше шансов, но уже к 2080 году некоторые субпопуляции (прежде всего на Аляске и в Сибири) столкнутся с серьезными проблемами, а некоторые прекратят свое существование (Гудзонов залив, пролив Дейвиса). К сожалению, многое указывает на то, что в целом спасти этот вид, скорее, невозможно.

Еще по теме
Дождливая погода установится в Восточной Сибири
Жара вернется в Новосибирск на выходные
СК выявит причастных к экологическим бедам «Усольехимпрома»
Путин заявил о замалчивании экологических проблем «Усольехимпрома»
смотреть все
Жизнь #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Отчуждение территории России приравняли к экстремизму
•
Требования к букмекерам ужесточили в России
•
Ношение масок в российских вузах станет обязательным
•
Новый налог придумали для россиян
Подробности
•
Новое ОСАГО и бесплатный гектар: что изменится в законах с августа
•
Без следа: как ищут пропавший над тайгой Ан-2
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
•
Кости и омуль: зачем Стивен Сигал приезжал в Бурятию
Как это работает
•
Вино и лук: как приготовить шашлык из говядины
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ученые определили год, когда исчезнут белые медведи
Сибирь 01.08.2020 10:07
Переполненная отдыхающими турбаза в Алтайском крае сгорела
Сибирь 31.07.2020 23:43
Странная смерть семьи на турбазе потрясла Алтай
Сибирь 31.07.2020 21:17
Усиленные полицейские патрули с собаками удивили новосибирцев
Сибирь 31.07.2020 20:33
Самое популярное
Новосибирцы смогут выбрать очное или онлайн обучение в школе
8023
Россия испытает оружие Судного дня
4743
«Аватар 2»: чего ждать от Джеймса Кэмерона?
4608
Китай свернул закупки российского газа
4136
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Отчуждение территории России приравняли к экстремизму
•
Требования к букмекерам ужесточили в России
•
Ношение масок в российских вузах станет обязательным
•
Новый налог придумали для россиян
Подробности
•
Новое ОСАГО и бесплатный гектар: что изменится в законах с августа
•
Без следа: как ищут пропавший над тайгой Ан-2
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
•
Кости и омуль: зачем Стивен Сигал приезжал в Бурятию
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Китай свернул закупки российского газа
32
Ножи и топоры нашли у митингующих в Хабаровске
23
Россия испытает оружие Судного дня
23
Подозрительные накопления россиян отдадут пенсионерам
21
Навальный раскрыл свои доходы
21