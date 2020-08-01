Ученые определили год исчезновения белых медведей

Дети, рожденные 10 лет назад, могут дожить до момента, когда на Земле полностью исчезнут белые медведи. Эти животные скоро окажутся на грани выживания в России, а в районе Гудзонова залива вымрут, сообщила группа ученых в одном из последних выпусков журнала Nature Climate Change.

Исследователи спрогнозировали два сценария — позитивный и негативный. Первый предполагает, темпы глобального потепления сократятся. А второй — что объем выброса парниковых газов в атмосферу останется прежним. В этом случае, белые медведи активный процесс вымирания белых медведей начнется в 2020 году, а к 2100 году полярные косолапые почти полностью исчезнут.

Но в обоих случаях популяциях будет сокращаться с 2040 года и в некоторых районах белых медведей не останется. Сейчас в мире живет примерно 26 тысяч белых медведей. Ареал их обитания простирается от норвежского архипелага Шпицберген, Гудзонова залива и Островов Королевы Елизаветы до Чукотского моря между Сибирью и Аляской, пишет ИноСМИ со ссылкой на публикацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Ученые СФУ изучат оленей и медведей в Арктике

Зима для белого медведя — это сезон охоты. Он накапливает в теле жир, который дает ему энергию в теплое время года, когда он находится на суше и ест меньше. Если арктические зимы будут становиться теплее и короче, медведи не смогут охотиться, а, как следствие, им станет сложнее пережить летний период.

При неблагоприятном варианте развития событий белые медведи практически полностью вымрут к концу века. Более благоприятный дает им чуть больше шансов, но уже к 2080 году некоторые субпопуляции (прежде всего на Аляске и в Сибири) столкнутся с серьезными проблемами, а некоторые прекратят свое существование (Гудзонов залив, пролив Дейвиса). К сожалению, многое указывает на то, что в целом спасти этот вид, скорее, невозможно.