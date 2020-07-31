Главные персоны шоу-бизнеса станцевали бум-бум в клипе Лободы

Певица Светлана Лобода собрала самых ярких и скандальных представительниц шоу-бизнеса в своем клипе на песню «Boom-boom».

Сюжет клипа разворачивается в кабинете, где мужчины сидят за столами вокруг небольшого подиума. На нем разные женщины танцуют, а зрители оценивают их. Кому-то из танцовщиц они ставят высокие баллы, а под менее способными сцена раскрывается, отправляя девушек в пропасть.

Роли танцующих женщин достались знаменитостям. Например, в клипе снялись актриса Екатерина Варнава, ведущая Ксения Собчак, певица Лолита, блогер Ида Галич, звезда проекта «Холостяк» Чума Вечеринка.

Креативным продюсером клипа выступил Александр Гудков, что объясняет ироничную манеру видео. За сутки клип посмотрели около полумиллиона человек, но большинству работа не понравилась: «Boom-boom» получил 20 тысяч лайков против 40 тысяч дизлайков.