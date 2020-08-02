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Фильм дня: «Девушка с татуировкой дракона»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Девушка с татуировкой дракона» — детективный триллер режиссера Дэвида Финчера, снятый по одноименному роману Стига Ларссона из трилогии «Миллениум».

США/Швеция, 2011 год, режиссер Дэвид Финчер, 18+
В главных ролях: Дэниэл Крэйг и Руни Мара

В центре сюжета расследование бесследно пропавшей Харриет Вангер, 40 лет назад она исчезла на острове, принадлежащем могущественному клану Вангер. Тело Вангер так и не было найдено, но ее дядя убежден, что это убийство, а преступник является членом его собственной, тесно сплоченной и неблагополучной семьи.

Мужчина нанимает опального журналиста Микаэля Блумквиста и татуированную хакершу Лисбет Саландер для проведения расследования.

Финчер после утверждения его на режиссерское кресло сразу объявил, что лента попадет в жесткую прокатную категорию, так как ради привлечения более широкой аудитории он не намерен затушевывать важные для книги темы сексуального насилия, инцеста и пыток.

На роль Саландер пробовались многие актрисы, некоторые из которых отказались от участия в фильме из-за продолжительных съемок и недостаточно высоких гонораров. Следуя плану, утвержденному самим Финчером, Руни Мара за один день сделала пирсинг во всех местах, где это было положено по сценарию (кроме носа и губ), хотя ранее не носила даже серьги. 


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