Первый арктический теплоход построят к 2023 году для Красноярска

Средне-Невский судостроительный завод в Санкт-Петербурге заложит в пятницу первое строящееся в России гражданское судно для Арктической зоны — теплоход «Андрей Дубенский», сообщает правительство Красноярского края.

Это первый из двух пассажирских теплоходов, строительство которых предусмотрено в рамках заключённого в апреле 2020 года контракта между СНСЗ и Государственной транспортной лизинговой компанией.

Теплоходы будут курсировать по маршруту Красноярск – Дудинка – Красноярск. «Андрей Дубенский» предназначен для перевозки 245 пассажиров на маршруте протяженностью до 5 тысяч километров. На борту судна будут размещены ресторан, бар, фитнес-комплекс с двумя саунами, деловой офис и камеры хранения.

Важной особенностью судна является возможность посадки и высадки пассажиров в условиях необорудованного причала.

По условиям контракта «Андрей Дубенский» приедет в Красноярск в 2023 году, а «Виктор Астафьев» (второе судно) — в 2024 году.