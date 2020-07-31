Силовики задержали в Бурятии участника террористической ячейки. ВИДЕО

Силовики задержали в Бурятии одного из участников террористической ячейки, сформированной в колонии в Калмыкии. Еще четырех его единомышленников задержали в других регионах, сообщил СК РФ.

По версии следствия, уроженец Республики Дагестан, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в калмыцкой колонии, в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма создал террористическое сообщество.

В его состав в период с 2013 года по декабрь 2019 года вошли более 100 осужденных. Руководство колонии за денежное вознаграждение оказывало общее покровительство членам указанного террористического сообщества. Основатель сообщества после освобождения уехал в Дагестан и объявил себя амиром (руководителем) другого незаконного сообщества.

В 2015 году он был ликвидирован в городе Хасавюрт при попытке убийства сотрудников правоохранительных органов. В декабре 2019 года во время обыска на территории колонии, в одном из его помещений были обнаружены и изъяты экстремистская литература и символика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Ангарский маньяк рассказал о новых убийствах

В среду силовики задержали еще пять участников сообщества. Одного из них в Бурятии, еще четверых — в Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Дагестане. Все они также ранее отбывали наказание в калмыцкой колонии. Сейчас следствие устанавливает роль и конкретные действия участников незаконного формирования.

Всего по делу в качестве подозреваемых и обвиняемых привлекаются 40 лиц, в том числе начальник колонии Павел Батаев и его бывший заместитель Артур Цамаев. В отношении одного из участников террористического сообщества Михаила Жигунова уголовное дело в июле 2020 года направлено в суд для рассмотрения по существу.