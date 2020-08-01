Фильм дня: «Ив Сен-Лоран»

Фильм «Ив Сен-Лоран» затрагивает практически всю жизнь выдающегося деятеля моды, в создании биографической драмы принимал участие партнер модельера Пьер Берже.

Франция/Бельгия, 2013 год, режиссер Жалиль Леспер, 16+

В главной роли: Пьер Нинэ

1 августа 1936 года родился Ив Сен-Лоран — французский модельер, работавший в мире высокой моды с конца 1950-х до конца 1980-х годов, он считается основателем стиля унисекс.

История фильма начинается, когда Ив Сен-Лоран уже знаменит в модном кругу. Сюжет показывает жизнь молодого модельера и его партнера по бизнесу и жизни Пьера Берже. Они работают во французской индустрии моды и продолжают оставаться вместе, несмотря на все невзгоды.

Часть фильма была снята совместно с Пьером Берже, который самолично отправлял модели на подиум при съемках показа коллекции 1976 года Opra Ballets Russes.



Для этих съемок фонд Берже предоставил 77 оригинальных нарядов из своей коллекции, а показ был снят в стенах того самого InterContinental отеля (сейчас отель Westin).

Пьер Берже:



«Есть моменты, которые мне не нравятся, но это неважно. Вы должны воспринимать фильм как он есть, единым целым»

Фильм «Ив Сен-Лоран» открыл раздел Panorama Special 64-го Берлинского международного кинофестиваля. Рейтинг картины IMDb: 6.30.