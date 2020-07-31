Фитнес-браслет Xiaomi пришел в Россию без NFC

Xiaomi представила в России фитнес-браслет Mi Smart Band 5, он поступит в продажу в августе. Устройство сможет определить уровень стресса, но в отличие от китайской версии не поддерживает NFC.

AMOLED-дисплей Mi Smart Band 5 увеличен до 1,1 дюйма . Фитнес-браслет получил магнитную зарядку, не требующую отстегивания ремешка. Один полный заряд обеспечивает до 14 дней автономной работы, это на неделю меньше, чем у предыдущей версии.

Mi Smart Band 5 способен отследить сердечный ритм для 11 типов упражнений, включая греблю, йогу, занятия на эллиптическом тренажере, прыжки через скакалку и многое другое. Также среди новых функций браслета — определение уровня стресса, дыхательные упражнения, трекинг женского здоровья, матрица здоровья PAI.

Фитнес-браслет Xiaomi появится в продаже в августе по цене 3 290 рублей. Приобрести продукт можно в следующих официальных каналах: фирменный магазин Mi.com, официальные магазины Mi Store, «Билайн», «Беру», DNS, «М.Видео», «Эльдорадо», «МегаФон», «МТС», «Ноу-Хау», «Связной», «Технопарк», AliExpress Tmall, OZON, Wildberries и «Ситилинк».