Хакасия открыла детские центры и магазины

Хакасия переходит на новый этап снятия ограничений, в Республике откроются детские центры, магазины, стоматологии и больницы, сообщает правительство региона.

С понедельника, 3 августа в республике возобновляется оказание плановой медицинской помощи, разрешается работа стоматологических клиник, возобновляется диспансеризация и профилактические осмотры.

Пациентам старше 65 лет плановая медпомощь будет оказываться в домашних условиях и дистанционно, с адресной доставкой на дом необходимых лекарств. На экстренную и неотложную помощь возрастное ограничение не распространяется.

С 3 августа муниципалитеты, исходя из эпидобстановки на местах и с учетом мнения Роспотребнадзора, будут сами определять режим работы детсадов: в формате дежурных групп или полноценно.

Кроме того, с переходом на новый этап снятия ограничений, с предстоящего понедельника разрешается работа торговых залов площадью до 800 квадратных метров, а также торговля вне стационарных объектов.

С 31 июля смогут возобновить работу детские развлекательные и развивающие центры, предоставив паспорт готовности и подтвердив обеспечение санитарной безопасности для посетителей.

За последние сутки в республике выявлены 18 новых случаев заражения COVID-19. Всего в регионе зафиксировано 2836 случаев заражения.