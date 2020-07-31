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Заразившаяся коронавирусом собака умерла в США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Pixabay

Немецкая овчарка Бадди, первая собака, заразившаяся коронавирусом в США, умерла через месяц после постановки диагноза, сообщил хозяин пса Роберт Махони.

У семилетнего Бадди, который до этого никогда не болел, в середине апреля появились трудности с дыханием. Возможно, пес заразился от хозяина, у которого был подтвержден коронавирус и который болел COVID-19 три недели, пишет журнал National Geographic.

Хозяева собаки долго не могли добиться, чтобы Бадди осмотрели и взяли у него анализы. Пса протестировали в середине мая, и через две недели Служба инспекции здоровья животных и растений Минсельхоза США подтвердила, что у него выявили коронавирус.

Бадди лечили антибиотиками, но безуспешно. В процессе выяснилось, что у пса было онкологическое заболевание — лимфома. Пока неясно специалисты не могут точно сказать, стала ли болезнь причиной нарушения иммунитета и последующего заражения коронавирусом, или, наоборот, злокачественная опухоль стала следствием вируса.

В США среди людей диагностировано более 4,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. По данным ветеринарной службы страны тест на корону дал положительный результат у 12 собак, 10 кошек, а также у льва и тигра.

Тема: Распространение коронавируса
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