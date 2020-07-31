Новосибирцы превратят мусор в конфеты

Жители Новосибирска смогут обменять батарейки и крышки на сладости в рамках акции по сбору вторсырья, сообщила пресс-служба мэрии города.

Акция пройдет в августе. Новосибирцы смогут сдать вторсырье 8, 13 и 22 августа на площади Ленина. Принимать будут батарейки и пластиковые крышки.

В рамках акции «Меняем батарейки на конфеты» каждый участник акции получит столько конфет, сколько сдаст батареек. Сдать можно самые распространенные батарейки – АА (пальчиковые) и ААА (мизинчиковые).

Пластиковые крышечки будут приниматься с маркировкой «треугольник из стрелок» и цифрами внутри – 2 или 02, или с надписью HDPE. Их можно сдавать в любой емкости, но необходимо рассортировать по цветам. Крышечки будут приниматься только чистые и сухие. Каждый участник акции, сдавший килограмм пластиковых крышечек, получит мороженое.

Акции по сбору пластиковых крышечек и батареек пройдут:

8 августа (суббота) – с 10.00 до 14.00

13 августа (четверг) – с 15.00 до 19.00

22 августа (суббота) – с 10.00 до 14.00

Место приема: площадь Ленина (выход из метро со стороны улицы Депутатской)