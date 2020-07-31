Жара вернется в Новосибирск на выходные

Сухая и жаркая погода с температурой до 28 градусов ожидается в Новосибирске в первые выходные августа, сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

В субботу ночью будет местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 12-14 градусов тепла, днем — 24-26 градусов тепла.

В воскресенье в Новосибирске будет преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит 13-15 градусов, днем воздух прогреется до 26-28 градусов тепла. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.