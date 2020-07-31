Билли Айлиш выпустила новый клип в стиле аниме

Молодая американская певица Билли Айлиш выпустила клип на
песню «My future», видео снято в стиле анимации.
Песня посвящена будущему, которого певица ждет с
нетерпением. В клипе нарисованная Билли Айлиш гуляет под дождем в лесу. Там,
куда ступает девушка, начинает оживать природа.
«Это песня, которая действительно очень личная и особенная
для меня. Когда мы писали эту песню, это было именно то место, где была
моя голова - обнадеживающая, взволнованная и сумасшедшая степень саморефлексии
и саморазвития», — цитирует Айлиш издание NME.