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Билли Айлиш выпустила новый клип в стиле аниме

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Lars Crommelinck / CC BY 2.0

Молодая американская певица Билли Айлиш выпустила клип на песню «My future», видео снято в стиле анимации.

Песня посвящена будущему, которого певица ждет с нетерпением. В клипе нарисованная Билли Айлиш гуляет под дождем в лесу. Там, куда ступает девушка, начинает оживать природа.

«Это песня, которая действительно очень личная и особенная для меня. Когда мы писали эту песню, это было именно то место, где была моя голова - обнадеживающая, взволнованная и сумасшедшая степень саморефлексии и саморазвития», — цитирует Айлиш издание NME.

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