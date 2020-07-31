НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Новейший смартфон Xiaomi Redmi 9 представлен в России

Источник:
Sibnet.ru
147 1
Фото: © www.mi.com

Компания Xiaomi на специальной презентации в России представила новейший бюджетный смартфон Redmi 9. Его главной особенностью стал рекордно емкий аккумулятор, сообщает пресс-служба китайского производителя.

Емкость аккумулятора равна 5020 мАч, что является рекордным значением для данной линейки. Также поддерживается быстрая 18-ваттная зарядка. Смартфон может обеспечить более двух дней автономности.

«Redmi 9 – первый смартфон в этой линейке, оснащенный системой из четырех камер с искусственным интеллектом, который легко справится с любой задачей», — отмечается в сообщении.

Основной датчик имеет разрешение 13 Мп, имеется ультраширокоугольный модуль, охватывающий 118 градусов, а также макрокамера на 5 Мп. Смартфон позволяет творчески подходить к созданию снимков благодаря приложениям: «Калейдоскоп», «Снимок ладонью» и другим.

Производительным «сердцем» выступает процессор MediaTek Helio G80 SoC. Redmi 9 оснащен 6,53-дюймовым экраном с вырезом для фронтальной камеры. Аппарат для российского рынка также имеет модуль NFC, который позволяет осуществлять бесконтактную оплату.

Redmi 9 поступил в российскую продажу по цене 11 990 рублей за версию с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ основной и по цене 13 990 рублей за версию 4 ГБ оперативки и 64 ГБ основной. Смартфон доступен в трех вариантах расцветки: «Серый карбон», «Морская волна», «Фиолетовый закат».

Еще по теме
Создана самая быстрая в мире зарядка для смартфонов
Рассекречен смартфон Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Instagram запустит в августе аналог TikTok
Эксперт назвал условие появления e-sim-карт в России
смотреть все
Технологии #Гаджеты
КАРТИНА ДНЯ
•
Рубль перед августом «пошел на дно»
•
Трамп предложил перенести президентские выборы
•
Россияне погасили микрозаймы выплатами на детей
•
Новейший смартфон Xiaomi Redmi 9 представлен в России
Подробности
•
Без следа: как ищут пропавший над тайгой Ан-2
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
•
Кости и омуль: зачем Стивен Сигал приезжал в Бурятию
•
День ВДВ: как распознать лжедесантника
Как это работает
•
Шашлык из баранины: как приготовить «классику» на мангале
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
КамАЗ сломал мост в Кузбассе пополам
Сибирь 30.07.2020 18:04
Путин заявил о замалчивании экологических проблем «Усольехимпрома»
Сибирь 30.07.2020 17:57
Новосибирцы смогут выбрать очное или онлайн обучение в школе
Сибирь 30.07.2020 16:51
Комбинат питания в Красноярске задолжал 13 млн рублей зарплаты
Сибирь 30.07.2020 15:59
Самое популярное
Новосибирцы смогут выбрать очное или онлайн обучение в школе
6310
Китай свернул закупки российского газа
3822
Трещины появились на новом мосту в Абакане
3292
Тарифы на домашний интернет и ТВ вырастут на 10-15%
2861
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Рубль перед августом «пошел на дно»
•
Трамп предложил перенести президентские выборы
•
Россияне погасили микрозаймы выплатами на детей
•
Новейший смартфон Xiaomi Redmi 9 представлен в России
Подробности
•
Без следа: как ищут пропавший над тайгой Ан-2
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
•
Кости и омуль: зачем Стивен Сигал приезжал в Бурятию
•
День ВДВ: как распознать лжедесантника
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

dedok73

Ефремов в моих глазах упал как человек

pepelmetal

Это и есть убийство, умышленное убийство, сажать по полной!

anbel13

Как таких земля носит. Как и вся (золот...)гнилая молодёжь - понтуются своим статусом и деньгами, а как...

Rеd Hammer

Т.н. "творческая онтолэхэнцыйа" вся такая.Сами себя "элитой" возомнили."Неприкасаемые" они, сволочи.Дедушка...

Uynachalnica

Ты в детях еще ходишь, или более не развиваешься?