Новейший смартфон Xiaomi Redmi 9 представлен в России

Компания Xiaomi на специальной презентации в России представила новейший бюджетный смартфон Redmi 9. Его главной особенностью стал рекордно емкий аккумулятор, сообщает пресс-служба китайского производителя.

Емкость аккумулятора равна 5020 мАч, что является рекордным значением для данной линейки. Также поддерживается быстрая 18-ваттная зарядка. Смартфон может обеспечить более двух дней автономности.

«Redmi 9 – первый смартфон в этой линейке, оснащенный системой из четырех камер с искусственным интеллектом, который легко справится с любой задачей», — отмечается в сообщении.

Основной датчик имеет разрешение 13 Мп, имеется ультраширокоугольный модуль, охватывающий 118 градусов, а также макрокамера на 5 Мп. Смартфон позволяет творчески подходить к созданию снимков благодаря приложениям: «Калейдоскоп», «Снимок ладонью» и другим.

Производительным «сердцем» выступает процессор MediaTek Helio G80 SoC. Redmi 9 оснащен 6,53-дюймовым экраном с вырезом для фронтальной камеры. Аппарат для российского рынка также имеет модуль NFC, который позволяет осуществлять бесконтактную оплату.

Redmi 9 поступил в российскую продажу по цене 11 990 рублей за версию с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ основной и по цене 13 990 рублей за версию 4 ГБ оперативки и 64 ГБ основной. Смартфон доступен в трех вариантах расцветки: «Серый карбон», «Морская волна», «Фиолетовый закат».