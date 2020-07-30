Суд отказал Ефремову в прогулках

Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года, а также отказал актеру в ежедневных прогулках, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

«Даже в тюрьме обвиняемым разрешено гулять, а Ефремов находится все это время взаперти. Мы просили суд хотя бы разрешить час прогулок, но нам отказали», — рассказал журналистам Пашаев.

Также защитник отметил, что актер не испытывает проблем с алкоголем и не страдает от алкоголизма. «Проблем с алкоголем у него нет, от алкоголизма он не страдает. Я как адвокат сам иногда употребляю», — отметил он.

Рассмотрение дела по существу назначено на 5 августа. Ефремов вечером 8 июня за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном службы доставки.

Водитель грузовика Сергей Захаров получил тяжелые травмы и через несколько часов умер в больнице. По версии следствия, актер был пьян, а также находился под действием наркотиков. Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии.