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Солнечную активность посчитали безопасной для россиян

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © NASA

Предсказанная синоптиками высокая солнечная активность на конец июля не угрожает здоровью россиян, заявил первый заместитель директора Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Олемский.

Ранее ряд СМИ сообщили, что на территории российских регионов до конца текущей недели ожидается опасный уровень ультрафиолетового излучения. По словам ученого, «ничего страшного не происходит», приток солнечной радиации никак не скажется на здоровье людей.

«Угрозы никакой нет. Основной климатообразующий фактор — перенос атмосферных воздушных масс. Солярный фактор в течение синоптического периода (недели) всегда стабилен, поэтому обычно при прогнозе погоды его не учитывают», — подчеркнул Олемский.

Исследователь добавил, что сейчас солнечная активность Солнца в целом низкая, звезда только выходит на новый цикл. Также фиксируется нормальная геомагнитная обстановка. «С домашними животными, как, впрочем, и с дикими, тоже все будет в полном порядке», — подытожил он.

При этом Олемский признал, что когда речь идет о долговременных изменениях климата, то солнечная активность действительно существенно влияет на температурный режим планеты.

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