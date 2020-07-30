Самый большой город Minecraft восхитил пользователей соцсетей

Игроки Minecraft продемонстрировали итоги девятилетнего строительства самого большого города в истории онлайн-игры. Видео и кадры гигантского мегаполиса появились на форуме Reddit и вызвали восторг пользователей.

Отмечается, что команда энтузиастов насчитывала порядка 500 человек, они сумели построить в игровом мире тысячи разнообразных строений виртуального города Greenfield. Примечательно, что все сооружения уникальны — среди них небоскребы, парки, мосты, дороги, памятники.

Комментаторы отметили, что результаты труда игроков действительно впечатляют. Некоторым такие усилия показались «безумными», ведь строительство города отняло у многих участников проекта десятки тысяч часов.

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Город уже можно загрузить в Minecraft в качестве отдельной карты, он доступен по ссылке на канале авторов. Также на YouTube-канале Greenfield Minecraft присутствует инструкция по установке мегаполиса.