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Росстат пересчитает эльфов и гоблинов

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Росстат не будет «бороться» с россиянами, которые при переписи населения будут называть себя эльфами или гоблинами, заявил замглавы ведомства Павел Смелов.

Чиновник пояснил, что перепись обезличена, поэтому назвавший себя эльфом человек также будет учтен в статистике. «Если человек ощущает себя эльфом, пусть будет эльфом», — отметил представитель Росстата.

Смелов уточнил, что на прошлой переписи людей фэнтезийных национальностей было зафиксировано немного — всего 1024 человека на 147 миллионов населения. Некоторые из этих граждан просили записать их джедаями, другие — орками, некоторые назывались хоббитами.

Замруководителя Росстата подчеркнул, что ведомство рассчитывает на ответственное отношение граждан к переписи. Планируется, что мероприятие пройдет с октября 2020 года по апрель 2021 года.

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