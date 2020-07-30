Найден способ повысить ударную мощь российских танков

Российские специалисты запатентовали устройство, повышающее пробивную способность подкалиберных снарядов к танковым пушкам.

Считается, что подкалиберный бронебойный снаряд — самое серьезное оружие против тяжелой бронетехники. Он наносит повреждение бронетехнике за счет кинетической энергии, выводя из строя механизмы и экипаж.

Такой снаряд имеет узкий сверхпрочный сердечник, на который надевают ведущее устройство, которое прилегает к внутренней поверхности ствола, помогая боеприпасу разгоняться прямолинейно.

При этом пассивные или активные системы защиты танков бесполезны против подкалиберного снаряда, они могут лишь немного изменить его траекторию. Именно поэтому такие снаряды входят в арсенал любой армии.

Разработчики придумали ведущее устройство новой конструкции. Оно позволяет удлинить сердечник снаряда, повысив его пробивную способность, с сохранением его жесткости. Стоимость боеприпаса при этом остается прежней.

В перспективе российское изобретение можно использовать не только для артиллерии, но и для обычного стрелкового оружия — выпущенные по такой технологии пули будут иметь повышенную мощность.