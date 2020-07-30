Рэпера Энди Картрайта нашли расчлененным в своей квартире

Расчлененное тело рэпера Энди Картраита нашли в квартире в Питере, сообщает СУ СК РФ по Санкт-Петербургу, предположительно уже умершего мужчину расчленила супруга музыканта Марина Колах.

По данным следствия, по факту обнаружения фрагментов тела мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Следователи установили женщину, по информации СМИ супругу покойного, предположительно расчленившую Картраита.

«После проведения судебно-медицинской экспертизы на установление обстоятельств и причины смерти мужчины будет дана правовая оценка ее действиям. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

По данным источника, на который ссылается «Интерфакс», в полицию о произошедшем сообщил адвокат семьи. Также источник рассказал, что рэпер умер четыре дня назад, но Марина Колах хотела скрыть это, расчленив и спрятав тело. В квартире изъяты биоматериалы, молоток, нож, разделочная доска, ножовка по металлу, пластиковый таз, наволочка.

Энди Картрайт (Александр Юшко) – украинский рэпер, известный участием в российском Versus Battle. В последнее время проживал в Санкт-Петербурге. Первый альбом выпустил в 2012 году.