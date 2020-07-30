НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Рэпера Энди Картрайта нашли расчлененным в своей квартире

Источник:
Sibnet.ru
383 4
Фото: © kkkartrait, instagram.com/kkkartrait

Расчлененное тело рэпера Энди Картраита нашли в квартире в Питере, сообщает СУ СК РФ по Санкт-Петербургу, предположительно уже умершего мужчину расчленила супруга музыканта Марина Колах.

По данным следствия, по факту обнаружения фрагментов тела мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Следователи установили женщину, по информации СМИ супругу покойного, предположительно расчленившую Картраита.

«После проведения судебно-медицинской экспертизы на установление обстоятельств и причины смерти мужчины будет дана правовая оценка ее действиям. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

По данным источника, на который ссылается «Интерфакс», в полицию о произошедшем сообщил адвокат семьи. Также источник рассказал, что рэпер умер четыре дня назад, но Марина Колах хотела скрыть это, расчленив и спрятав тело. В квартире изъяты биоматериалы, молоток, нож, разделочная доска, ножовка по металлу, пластиковый таз, наволочка.

Энди Картрайт (Александр Юшко) – украинский рэпер, известный участием в российском Versus Battle. В последнее время проживал в Санкт-Петербурге. Первый альбом выпустил в 2012 году.


Еще по теме
Телеведущий жестко отреагировал на громкое убийство в Барнауле
Единоросса в Забайкалье обвинили в уклонении от налогов на 65 млн
Осужден обесточивший сотню поселков житель Алтая
Крупную махинацию с жильем сирот раскрыли в Красноярске
смотреть все
ЧП #Криминал #Шоу-бизнес
КАРТИНА ДНЯ
•
Рубль перед августом «пошел на дно»
•
Трамп предложил перенести президентские выборы
•
Россияне погасили микрозаймы выплатами на детей
•
Солнечную активность посчитали безопасной для россиян
Подробности
•
Без следа: как ищут пропавший над тайгой Ан-2
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
•
Кости и омуль: зачем Стивен Сигал приезжал в Бурятию
•
День ВДВ: как распознать лжедесантника
Как это работает
•
Шашлык из баранины: как приготовить «классику» на мангале
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
КамАЗ сломал мост в Кузбассе пополам
Сибирь 30.07.2020 18:04
Путин заявил о замалчивании экологических проблем «Усольехимпрома»
Сибирь 30.07.2020 17:57
Новосибирцы смогут выбрать очное или онлайн обучение в школе
Сибирь 30.07.2020 16:51
Комбинат питания в Красноярске задолжал 13 млн рублей зарплаты
Сибирь 30.07.2020 15:59
Самое популярное
Новосибирцы смогут выбрать очное или онлайн обучение в школе
4449
Китай свернул закупки российского газа
3754
Трещины появились на новом мосту в Абакане
3215
Тарифы на домашний интернет и ТВ вырастут на 10-15%
2820
Обсуждение (4)
КАРТИНА ДНЯ
•
Рубль перед августом «пошел на дно»
•
Трамп предложил перенести президентские выборы
•
Россияне погасили микрозаймы выплатами на детей
•
Солнечную активность посчитали безопасной для россиян
Подробности
•
Без следа: как ищут пропавший над тайгой Ан-2
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
•
Кости и омуль: зачем Стивен Сигал приезжал в Бурятию
•
День ВДВ: как распознать лжедесантника
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

dedok73

Ефремов в моих глазах упал как человек

anbel13

Как таких земля носит. Как и вся (золот...)гнилая молодёжь - понтуются своим статусом и деньгами, а как...

Rеd Hammer

Т.н. "творческая онтолэхэнцыйа" вся такая.Сами себя "элитой" возомнили."Неприкасаемые" они, сволочи.Дедушка...

Uynachalnica

Ты в детях еще ходишь, или более не развиваешься?

WSG0600-164-164

"За подхалимаж"- этого достаточно.