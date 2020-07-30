Россияне погасили микрозаймы выплатами на детей

Россияне частично потратили «путинские» пособия на погашение кредитов, свидетельствуют данные платежного сервиса по онлайн-займам CloudPayments.

После введения в апреле режима самоизоляции объем погашений онлайн-займов резко снизился, однако со второй недели июня число переводов в микрофинансовые организации резко выросло, что совпало с получением пособий на детей.

Пик погашения пришелся на 1 июля, когда стартовал второй этап выплат государственной поддержки россиян с детьми. На каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет выплатили по 10 тысяч рублей в первых числах июня, а также июля.

Согласно данным Центробанка, объем выданных микрозаймов в первом квартале 2020 года составил 177 миллиардов рублей. С начала апреля микрофинансовые компании получили 26 тысяч заявлений заемщиков о реструктуризации и кредитных каникулах.