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Россияне погасили микрозаймы выплатами на детей

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Россияне частично потратили «путинские» пособия на погашение кредитов, свидетельствуют данные платежного сервиса по онлайн-займам CloudPayments.

После введения в апреле режима самоизоляции объем погашений онлайн-займов резко снизился, однако со второй недели июня число переводов в микрофинансовые организации резко выросло, что совпало с получением пособий на детей.

Пик погашения пришелся на 1 июля, когда стартовал второй этап выплат государственной поддержки россиян с детьми. На каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет выплатили по 10 тысяч рублей в первых числах июня, а также июля.

Согласно данным Центробанка, объем выданных микрозаймов в первом квартале 2020 года составил 177 миллиардов рублей. С начала апреля микрофинансовые компании получили 26 тысяч заявлений заемщиков о реструктуризации и кредитных каникулах.

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jeryakob

прямо по этому списку и сажать можно

Uynachalnica

Заслужили, однозначно! Только, один вопрос: а в чем заслуга? Утопающего спасли? Из пожара, кого вытащили?...

Митрич62

Печеньки Путина верным холуям.

dedok73

Ефремов в моих глазах упал как человек

Иркут 69

Раздача цацек - излюбленное хобби стареющих автократов.