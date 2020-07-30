Путин заявил о замалчивании экологических проблем «Усольехимпрома»

Проблемы с ядовитыми отходами бывшего «Усольехимпром» в Иркутской области замалчивали на протяжении многих лет, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экологическим проблемам города.

Глава государства отметил, что изучил информацию о ситуации в Усолье-Сибирском. По его мнению, груз экологических проблем там накапливался очень давно, еще с 30-х годов прошлого века.

«И сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии. По-честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда. Более того, проблему, вместо того, чтобы решать по существу, фактически замалчивали», — подчеркнул он.

#Гео Байкальский Чернобыль, или Что случилось на Усольехимпроме

И.о. губернатора Иркутской области Игорь Кобзев доложил, что общая площадь территории «Усольяхимпрома» составляет более 600 гектаров, здесь расположено более 400 промышленных объектов: цеха, здания, сооружения, наземные и подземные коммуникации, коллекторы.

В советское время «Усольехимпром» являлось градообразующим предприятием, где трудилось более 7 тысяч человек. Потенциал предприятия, к сожалению, в условиях новой экономики не был сохранен, попытки модернизации производства также не дали своих результатов.

В результате остановки предприятия значительная часть отходов производства была помещена в подземные резервуары, емкости, оставлена в зданиях цехов и вспомогательных помещениях. Все объекты производства, включая почву, подземные воды, пропитаны опасными химическими веществами.