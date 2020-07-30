Гигантские передвигающиеся объекты зафиксировали на Марсе

Песчаные дюны на Марсе постоянно движутся, выяснили ученые. Ранее считалось, что эти волновые структуры неподвижны, так как марсианские ветра очень слабые.

В основе таких образований — песчаная пыль, на вершине гребней располагаются более крупные песчинки. Много лет исследователи полагали, что волновая рябь лишь застывшее свидетельство далекой эпохи, когда марсианская атмосфера была немного активнее.

Однако последние данные показывают, что эти гигантские песчаные структуры медленно движутся. Согласно расчетам планетологов, песчаные волны смещаются со скоростью порядка 10-12 сантиметров в год.

Открытие было сделано после тщательного сравнения снимков, сделанных в период между 2007 и 2016 годами камерой высокого разрешения с борта автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter.

Ученые полагают, что дюны перемещаются в результате геологических процессов — фактически, это своеобразная цепная реакция, когда частицы песка скачкообразно сдвигаются и увлекают за собой неподвижные.

Исследователи отмечают, что новые данные усложнят проведение будущих марсианских миссий — ведь движение песков может стать неожиданным препятствием для обитаемых станций и солнечных батарей.