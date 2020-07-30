Подтверждено существование структуры старше нашей Вселенной

Математическое моделирование реликтового космического излучения, возникшего непосредственно после зарождения Вселенной, подтверждает, что до возникновения нашей Вселенной существовала некая предыдущая структура.

Американские исследователи уверены, что полученные результаты подтверждают правильность гипотезы Большого отскока, согласно которой Вселенная появилась вследствие распада другого космологического объекта, пишет Physical Review Letters.

Согласно общепринятой теории Большого взрыва все началось с сингулярности. В какой-то момент сжатые материя и энергия раздулись до огромных размеров, породив Вселенную. Однако теория не объясняет, что было до сингулярности.

В последнее время ученые предложили альтернативную теорию Большого отскока, согласно которой наша Вселенная возникла из Вселенной предыдущей фазы, сжатой невероятной гравитацией.

Такая теория описывает все современные крупные структуры во Вселенной как квантовые флуктуации пространства-времени. В результате разрешается парадокс неоднородностей реликтового космического излучения, который теория Большого взрыва объяснить не может.

Подтвердить новую модель помогут новые спутниковые миссии, такие как LiteBIRD и Cosmic Origins Explorer. С их помощью ученые надеются обнаружить следы первичных гравитационных волн на фоне реликтового излучения.