Новосибирцы смогут выбрать очное или онлайн обучение в школе

Родители, обеспокоенные коронавирусной инфекцией, смогут выбрать для детей дистанционное обучение в школе, сказал журналистам мэр Анатолий Локоть.

С 1 сентября все школы Новосибирска откроют двери. В какой форме будут обучаться дети – очно или дистанционно – зависит от решения родителей. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, условия для дистанционной работы созданы во всех городских школах.

«Родители обеспокоены ситуацией, связанной с коронавирусом. Мы предполагаем, что некоторые могут обратиться с просьбой организовать для их ребёнка дистанционное обучение. Возможности такие есть в каждой школе. Поэтому решение, как будет проходить учебный процесс, остаётся за вами», – сказал Локоть.

Останется обязательным контроль температурного режима учеников. В период с 1 по 15 сентября на территории школ будут дежурить медицинские работники.

В школах Новосибирска заканчиваются ремонтные работы. 1 сентября откроются три новые школы – № 218 в 6-м микрорайоне, пристройка к лицею № 130 в Академгородке и школа № 217 в Кировском районе.