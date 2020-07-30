Ученые проверили выживаемость коронавируса в воде

Нахождение в обычной воде при комнатной температуре в течение суток приводит к гибели 90% части коронавируса SARS-CoV-2, выяснили ученые государственного научного центра «Вектор».

За 72 часа нахождения в обычной воде погибает уже 99,9% вирусных частиц. При этом подчеркивается, что в дехлорированной и морской воде коронавирус не способен размножаться, поэтому риски инфицирования через жидкую среду минимальны.

Выживаемость SARS-CoV-2 напрямую зависит от температуры воды — чем она выше, тем быстрее вирус исчезнет. Например, если воду прокипятить, то вирусные частицы гарантировано погибнут за считанные секунды.

Ранее исследователи установили, что ультрафиолетовое излучение также гибельно для SARS-CoV-2. В частности, облучение даже маломощными ультрафиолетовыми лампами уничтожало вирус буквально за несколько десятков секунд.