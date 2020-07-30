Комбинат питания в Красноярске задолжал 13 млн рублей зарплаты

Муниципальное предприятие Красноярска «Школьный комбинат питания» задолжал 522 работниками за два месяца зарплату в размере свыше 13 миллионов рублей.

На расчетных счетах предприятия были деньги, но они направлялись для расчетов с контрагентами, оплаты транспортных и иных услуг.

В отношении и.о. директора предприятия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.2 УК РФ (невыплата заработной платы). Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

В мировой суд в интересах работников направлено 92 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате.