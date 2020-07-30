Туроператоры получат субсидию за отправленных на Байкал туристов

Туроператоры, организующие чартерные перелеты в Иркутск, получат субсидии из федерального бюджета. Участвовать в программе могут как федеральные, так и региональные операторы, сообщил пресс-служба регионального правительства.

Для поддержки индустрии гостеприимства, серьезно пострадавшей из-за пандемии COVID-19, туроператоры Иркутской области получат субсидии. Также компенсацию получат те фирмы, которые реализуют чартерные программы.

«Согласно проекту постановления базовый размер субсидий на одного туриста при реализации турпродукта составит 1,5 тысячи рублей. Принять участие в программе субсидирования могут как федеральные, так и региональные операторы при условии соответствия критериям программы», — объяснила руководитель областного агентства по туризму Екатерина Сливина.

Иркутская область также вошла в программу стимулирования внутреннего туризма. Она будет запущена Федеральным агентством по туризму уже в августе. В рамках программы государство субсидирует туристам поездки внутри страны. Для этого стоимость тура должна составлять не менее 25 тысяч рублей, а оплатить услуги нужно через систему МИР.