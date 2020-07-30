Рубль перед августом «пошел на дно»

Рубль продолжает уверенное снижение к основным иностранным валютам, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, падение котировок фиксируется вторую неделю подряд.

Так, курс доллара расчетами «завтра» вырос на 56 копеек, до 73,13 рубля. Евро подорожал на 40 копеек, до 86,01 рубля. Курс доллара поднялся выше 73 рублей впервые с 18 мая. В свою очередь курс евро в последний раз находился выше 86 рублей 2 апреля текущего года.

Российский фондовый рынок открылся снижением биржевых индексов. Так, рублевый индекс Мосбиржи опустился на 0,1% — до 2915,43 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,85%, до 1255,21 пункта.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent подешевел на 0,66% — до 43,8 доллара за баррель. Стоимость смеси марки WTI с поставками в сентябре упала на 0,1% — до 41,23 доллара за баррель.