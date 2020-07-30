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Леонид Якубович празднует 75-летний юбилей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alexander Krasnov / CC BY-SA 4.0

Ведущий Леонид Якубович 31 июля празднует свой 75-й день рождения, в честь юбилея на Первом канале покажут фильм о нем и спецвыпуск «Поля чудес».

Зрители знают Якубовича, как старейшего ведущего Первого канала. Он начал вести программу «Поле чудес» в 1991 году, сменив на этом посту Влада Листьева. Листьев сам предложил тогда неизвестному Якубовичу вести капитал-шоу, но сначала получил отказ.

Якубович считал, что «человек с улицы» не может работать на телевидении. Но после неудачных экспериментов с другими ведущими, Якубович согласился и провёл свой первый эфир 22 ноября 1991 года.

Официально заняв место ведущего и считая, что передача таким образом не продержится и полугода, в 1992 году Леонид Якубович предложил Листьеву собственную концепцию: капитал-шоу должно быть «не про то, во что играют, а про тех, кто в это играет». Листьев дал на это своё согласие, и с этого момента до сих пор в «Поле чудес» акцент делается не на самом процессе угадывания слова, а на личностях и историях жизни игроков.

Факты биографии

В восьмом классе Леонида Якубовича выгнали из школы. Он ушел работать на авиационный завод токарем и электромехаником. С авиацией связан еще один эпизод его жизни — в 2000-е годы он прошёл специальное обучение в Калужском авиационном училище.

С 1979 года занимался литературной деятельностью — писал тексты и сценарии для передач «А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, девушки!». С 1980 года — член союзного комитета московских драматургов.

Якубович принимает активное участие в благотворительности. В 2011 году на благотворительном аукционе «Искусство ради жизни» помог собрать более миллиона рублей семьям жертв теракта в Домодедово. Также он посещает дома престарелых, детские хосписы, участвует в различных благотворительных акциях.


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