Часть нового мемориала рухнула в Кемерове

Часть мемориального комплекса «Свет памяти», открытого в Кемерове в минувшее воскресенье, обрушилась — видео опубликовано в социальных сетях.

Мемориал «Свет памяти», посвященный Великой Отечественной войне, — это две арт-композиции, установленные возле президентского кадетского училища. Центральная часть рассказывает о подвиге тыла в блоках «Уголь Победы», «Металл Победы» и «Оружие Победы». Крайние части — улетающие журавли, составленные из 2087 фотографий участников войны, которые предоставили жители Кузбасса. Комплекс открыт 26 июля.

На видео, опубликованном в среду вечером в соцсети «ВКонтакте», видно, что обрушилось одно из центральных стеклянных изображений. «Просто все обвалилось. Возможно, была трещина», — прокомментировал снимающий.

«Подрядчик рассматривает два варианта событий, предполагаются две версии — либо некачественный монтаж, либо заводской брак… Не акт вандализма. Там лопнуло стекло», — цитирует РИА Новости представителя администрации Кемерова.

Обрушившуюся часть подрядчик восстановит. Это гарантийный случай.