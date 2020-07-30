НАВЕРХ

Часть нового мемориала рухнула в Кемерове

Источник:
Sibnet.ru
209 0
Фото: © администрация Кемерова

Часть мемориального комплекса «Свет памяти», открытого в Кемерове в минувшее воскресенье, обрушилась — видео опубликовано в социальных сетях.

Мемориал «Свет памяти», посвященный Великой Отечественной войне, — это две арт-композиции, установленные возле президентского кадетского училища. Центральная часть рассказывает о подвиге тыла в блоках «Уголь Победы», «Металл Победы» и «Оружие Победы». Крайние части — улетающие журавли, составленные из 2087 фотографий участников войны, которые предоставили жители Кузбасса. Комплекс открыт 26 июля.

На видео, опубликованном в среду вечером в соцсети «ВКонтакте», видно, что обрушилось одно из центральных стеклянных изображений. «Просто все обвалилось. Возможно, была трещина», — прокомментировал снимающий.

«Подрядчик рассматривает два варианта событий, предполагаются две версии — либо некачественный монтаж, либо заводской брак… Не акт вандализма. Там лопнуло стекло», — цитирует РИА Новости представителя администрации Кемерова.

Обрушившуюся часть подрядчик восстановит. Это гарантийный случай.

Еще по теме
Аферистка с куриным яйцом обманула иркутянку. ВИДЕО
Сточные воды в Хакасии загрязнили Енисей нефтью и металлами
Мужчина в Забайкалье выстрелил в ребенка за игру на внедорожнике
Иркутянин год воровал инструменты с авиационного завода
смотреть все
Кузбасс #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Депутатов Госдумы проверят на иностранное гражданство
•
Пособия по безработице предложили увеличить в разы
•
Путин назвал обязательное условие вакцинации от COVID-19
•
Форсировавший реку танк Т-72 поразил иностранных журналистов
Подробности
•
Без следа: как ищут пропавший над тайгой Ан-2
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
•
Кости и омуль: зачем Стивен Сигал приезжал в Бурятию
•
День ВДВ: как распознать лжедесантника
Как это работает
•
Шашлык из баранины: как приготовить «классику» на мангале
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Регионы Сибири померились уровнем безработицы
Сибирь 30.07.2020 15:02
Крупнейший киберклуб Кузбасса откроется в августе
Сибирь 30.07.2020 14:45
Часть нового мемориала рухнула в Кемерове
Сибирь 30.07.2020 13:43
Суд в Новосибирске обязал Минздрав купить ребенку дорогое лекарство
Сибирь 30.07.2020 12:50
Самое популярное
Озвучена дата выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2
5413
Microsoft принудительно обновит старые версии Windows 10
3496
Китай свернул закупки российского газа
3344
Бронетранспортер утонул в Керченском проливе
2988
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Депутатов Госдумы проверят на иностранное гражданство
•
Пособия по безработице предложили увеличить в разы
•
Путин назвал обязательное условие вакцинации от COVID-19
•
Форсировавший реку танк Т-72 поразил иностранных журналистов
Как это работает
•
Шашлык из баранины: как приготовить «классику» на мангале
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

jeryakob

прямо по этому списку и сажать можно

Uynachalnica

Заслужили, однозначно! Только, один вопрос: а в чем заслуга? Утопающего спасли? Из пожара, кого вытащили?...

Митрич62

Печеньки Путина верным холуям.

Иркут 69

Раздача цацек - излюбленное хобби стареющих автократов.

dedok73

Ефремов в моих глазах упал как человек