НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Мэрилин Мэнсон выпустил клип с трансформирующимся лицом

Источник:
Sibnet.ru
188 1

Рок-певец Мэрилин Мэнсон выпустил клип на песню «We are chaos», которая станет заглавной композицией будущего альбома.

Видео на «We are chaos» снял режиссер Мэтт Махурин. В клипе лицо Мэнсона трансформируется в различные предметы: таблетку, облака, вазу для цветов, сосуд со странной жидкостью, череп и кости, музыкальный инструмент. Также певец превращается в других людей.

«Мы больны, испорчены и сложны. Мы — хаос, мы не можем излечиться», — говорится в описании клипа.

Песня «We are chaos» станет заглавной для одноименного нового альбома, релиз которого состоится 11 сентября 2020 года на лейбле Loma Vista Recordings.


Еще по теме
Песня «Крошка моя» группы «Руки вверх» вышла в новом звучании
Школьник решил задание ЕГЭ по математике песней Бритни Спирс
Группа BTS установила мировой рекорд по числу онлайн-зрителей
ABBA перенесла выпуск новых песен на 2021 год
смотреть все
Культгид #Музыка
КАРТИНА ДНЯ
•
Депутатов Госдумы проверят на иностранное гражданство
•
Пособия по безработице предложили увеличить в разы
•
Путин назвал обязательное условие вакцинации от COVID-19
•
Форсировавший реку танк Т-72 поразил иностранных журналистов
Как это работает
•
Шашлык из баранины: как приготовить «классику» на мангале
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Регионы Сибири померились уровнем безработицы
Сибирь 30.07.2020 15:02
Крупнейший киберклуб Кузбасса откроется в августе
Сибирь 30.07.2020 14:45
Часть нового мемориала рухнула в Кемерове
Сибирь 30.07.2020 13:43
Суд в Новосибирске обязал Минздрав купить ребенку дорогое лекарство
Сибирь 30.07.2020 12:50
Самое популярное
Озвучена дата выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2
5413
Microsoft принудительно обновит старые версии Windows 10
3496
Китай свернул закупки российского газа
3344
Бронетранспортер утонул в Керченском проливе
2988
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Депутатов Госдумы проверят на иностранное гражданство
•
Пособия по безработице предложили увеличить в разы
•
Путин назвал обязательное условие вакцинации от COVID-19
•
Форсировавший реку танк Т-72 поразил иностранных журналистов
Подробности
•
Без следа: как ищут пропавший над тайгой Ан-2
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
•
Кости и омуль: зачем Стивен Сигал приезжал в Бурятию
•
День ВДВ: как распознать лжедесантника
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Sibnet.Ru
Топ комментариев

jeryakob

прямо по этому списку и сажать можно

Uynachalnica

Заслужили, однозначно! Только, один вопрос: а в чем заслуга? Утопающего спасли? Из пожара, кого вытащили?...

Митрич62

Печеньки Путина верным холуям.

Иркут 69

Раздача цацек - излюбленное хобби стареющих автократов.

dedok73

Ефремов в моих глазах упал как человек