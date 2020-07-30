Мэрилин Мэнсон выпустил клип с трансформирующимся лицом

Рок-певец Мэрилин Мэнсон выпустил клип на песню «We are chaos», которая станет заглавной композицией будущего альбома.

Видео на «We are chaos» снял режиссер Мэтт Махурин. В клипе лицо Мэнсона трансформируется в различные предметы: таблетку, облака, вазу для цветов, сосуд со странной жидкостью, череп и кости, музыкальный инструмент. Также певец превращается в других людей.

«Мы больны, испорчены и сложны. Мы — хаос, мы не можем излечиться», — говорится в описании клипа.

Песня «We are chaos» станет заглавной для одноименного нового альбома, релиз которого состоится 11 сентября 2020 года на лейбле Loma Vista Recordings.