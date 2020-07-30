Аферистка с куриным яйцом обманула иркутянку. ВИДЕО

Иркутянка доверилась «целительнице», пообещавшей снять порчу с помощью конверта с деньгами и куриного яйца. В итоге аферистка унесла с собой все накопления пенсионерки, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В дежурную часть полиции в Иркутске обратилась пенсионерка. Она рассказала, что встретила на улице женщину. Таинственная незнакомка начала говорить о порче, наведенной на бабушку. И наивная пенсионерка поверила.

Незнакомка пообещала снять порчу. Для ритуала ей понадобилось яйцо. Иркутянка пригласила ее домой, где «целительница» предложила провести еще и обряд очищения денег от неблагоприятного магического эффекта. Собрав накопления пенсионерки (30 тысяч рублей) в сверток, она провела ряд манипуляций и велела несколько дней не вскрывать его.

Но как только «знахарка» удалилась, пенсионерка вскрыла конверт и увидела, что он пуст. Женщина сразу же пошла в полицию и попросила найти «лжецелительницу».

Она указала на особые приметы «знахарки» — дама была одета в «черное платье в белый горох» и соломенную шляпу. Позже полицейские выяснят, так мошенница одевалась всегда перед знакомством с очередной жертвой. Ее нашли и задержали.

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«Целительницей» оказалась жительница Ставропольского края, путешествующая вместе с мужем. По данным сыщиков, задержанная может быть причастна к аналогичным преступлениям в Омской области и Красноярском крае.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). По ходатайству следственных органов решением Октябрьского районного суда женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ей грозит до двух лет лишения свободы.