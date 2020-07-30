Число разводов в Забайкалье сократилось в период пандемии

Забайкальцы в период пандемии стали реже разводится через суд. В регионе в первом полугодии 2020 года зафиксировали снижение обращений граждан к мировым судьям для расторжения брака, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Районами, где отмечен наименьший показатель разводов, стали Тунгиро-Олекминский, Тунгокоченский, Александро-Заводский и Сретенский. Большее число расторжений браков наблюдается в Черновском судебном районе города Читы, а также Краснокаменском и Борзинском судебных районах Забайкальского края.

«В сравнении с аналогичным периодом 2019 года, по данным статистики, с исками о расторжении брака к мировым судьям в 2020 году обратилось на 33,5% меньше граждан», — сообщила первый замруководителя департамента по обеспечению деятельности мировых судей Алена Кабачная.

Мировые судьи решают вопросы развода, когда инициативу разорвать брак проявляет только один из супругов, или когда возникают противоречия из-за опеки над несовершеннолетними детьми.